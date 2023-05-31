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Miles Kelly will return to Tech for his junior season

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Damon Stoudamire received some good news with the announcement that Miles Kelly will return for his junior season after exploring the NBA Draft. Kelly averaged 14.4 points per game last season as the Jackets' leading scorer while shooting 37.9 percent from three.

Kelly declared for the draft last month but retained his college eligibility and he did not enter the portal either clearing his path back to the Thillerdome.


Miles Kelly soars over a Florida Tech defender
Miles Kelly soars over a Florida Tech defender (Brett Davis/USAToday)

Kelly will anchor a new-look team this fall for Tech with only Deebo Coleman, Kyle Sturdivant and Lance Terry as the only returning players.

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