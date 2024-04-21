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JOL TV: DL target Christian Garrett

David Berry
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ATLANTA- Prince Avenue Christian defensive lineman Christian Garrett is closing in on a decision. He talks about his visit plans this summer ahead of his commitment including a trip to Georgia Tech.

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