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Georgia Tech lands #103 on the Rivals Portal Board Tafara Gapare

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech landed another piece for Damon Stoudamire's first Yellow Jacket team with the addition of UMass transfer forward Tafara Gapare who is currently the #103 player in the Rivals portal for 2023 and a former 4-star Rivals 150 high school player in the 2022 class.

Gapare reclassified to enroll a year early at UMass last season and he 3.4 points per game in 12.3 minutes per game with a 31.2 percent shooting percentage overall.

Gapare during his freshman season at UMass
Gapare during his freshman season at UMass (UMass Athletics)

With the addition of Gapare the Jackets have eight confirmed players on the roster for 2023-24 with Miles Kelly still considering the NBA Draft, but retaining his college eligibility. The Jackets have at least four additional spots to add players before the season starts.

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