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What for Jackets' fans to watch for at Corky Kell-Dave Hunter Classic
Alex Farrer
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JacketsOnline
Staff Writer
Team and recruiting writer at JacketsOnline.com
Four days of prep football, featuring some of the top teams in the state of Georgia, will kick off on Wednesday as the Corky Kell-Dave Hunter Classic begins.The action is split up between five diff...
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