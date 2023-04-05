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{{ timeAgo('2023-04-05 05:00:00 -0500') }} football Edit

Wednesday Practice brings out multiple top targets, signees

Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

It is that time again.

On Monday, Georgia Tech hosted a loaded group of visitors, and may even have added a silent commitment from one of them.

Wednesday has now arrived, and with the new offensive and defensive schemes on full-display, another strong group of visitors are expected.

2023 SIGNEES

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