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New OC Buster Faulkner adds familiar face with addition of former UGA TE

Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

Georgia Tech OC Buster Faulkner has his first recruiting win as a member of the GT staff.

Brett Seither, a TE from the University of Georgia and recent graduate of the school, has committed to Georgia Tech and enrolled at the school, he tells me.

Seither made the decision to enroll at Georgia Tech following a last-minute trip to Nebraska.

Photo Credit: © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
Photo Credit: © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports (© Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Seither arrives at Georgia Tech with two years of eligibility remaining. He appeared in 12 games for the Bulldogs this season, including both the CFP Semifinal and National Championship earlier this month.

His primary role in Athens was special teams, while also appearing at times as a reserve TE.

He is the final piece to the early enrollee puzzle, becoming the 15th newcomer to do so.

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