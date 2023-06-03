News More News
ago other sports Edit

JOL TV: Talking Georgia Tech Hoops and Football 6/3

Staff
Special to Jacketsonline

After a vacation break, JOL TV is back with Jacketsonline publisher Kelly Quinlan talking all things Georgia Tech. Topics in this edition include the return of Miles Kelly to the basketball team and the first football camp of 2023 for Brent Key and the Yellow Jackets' football program.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}