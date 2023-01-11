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JOL TV: Paul Johnson shares his thoughts on his election to the CFB HOF

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Former Georgia Tech, Navy, and Georgia Southern head coach Paul Johnson reflected on his journey to the College Football Hall of Fame with the media on Wednesday. Watch Coach Johnson talk about his various career starts and how he almost got out of coaching.

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