 JacketsOnline - JOL TV: Jamal Haynes ready for life at Georgia Tech
News More News
{{ timeAgo('2021-05-24 13:40:28 -0500') }} football Edit

JOL TV: Jamal Haynes ready for life at Georgia Tech

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

GRAYSON, Ga.- Incoming freshman receiver Jamal Haynes talks about his future on the Flats that starts in a few weeks and what he has been up to since graduating from Grayson HS in December to prepare for his future as a Yellow Jacket.

CLICK HERE TO DISCUSS JAMAL'S INTERVIEW

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}