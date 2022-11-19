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JOL TV: GT QBs Zach Gibson and Taisun Phommachanh post UNC

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech quarterbacks Zach Gibson and Taisun Phommachanh talk about the upset win over #13 UNC and the rotation that saw both play on Saturday in key roles.

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