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JOL TV: GT QB Zach Pyron and WR EJ Jenkins talk about the loss to FSU

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

True freshman quarterback Zach Pyron made his collegiate debut against Florida State throwing for 198 yards and a touchdown plus rushing for another touchdown in the 41-16 loss to the Noles. Pyron and wide receiver EJ Jenkins talk about the game.

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