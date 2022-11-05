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JOL TV: GT HC Brent Key talks about winning the Battle of the Brents

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Interim Georgia Tech football coach Brent Key came out on top in the first Battle of the Brents during the Battle of the Techs on Saturday in Lane Stadium 28-27. Key talks about his tough defense and the play of his freshman quarterback that led to an impressive comeback win to make Key 3-2 as interim head coach of the Jackets.

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