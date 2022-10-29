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JOL TV: Georgia Tech HC Brent Key talks about the FSU loss

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Interim head coach Brent Key talks about Georgia Tech’s 41-16 loss at Florida State.

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