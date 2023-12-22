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JOL TV: Dontae Smith talks about the Gasparilla Bowl win over UCF

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Supersenior running back Dontae Smith ran for 65 yards and a touchdown in his final game as a Yellow Jacket. He talks about the win over UCF in the Gasparilla Bowl 30-17.

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