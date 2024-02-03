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JOL TV: Damon Stoudamire talks about the loss at NC State

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

RALEIGH, NC- Georgia Tech men's basketball coach Damon Stoudamire talks about the Jackets' 82-76 loss at NC State on Saturday night.

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