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JOL TV: Brent Key talks about the win over Virginia 45-17

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech moved to 5-4 on the season with a 45-17 beat down of Virginia in Scott Stadium. Jackets’ head coach Brent Key spoke about the victory with the media.

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