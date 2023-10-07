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JOL TV: Brent Key talks about Tech's historic comeback win over #17 Miami

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

MIAMI GARDENS, Fla.- Georgia Tech head football coach Brent Key spoke to the media about his team's 23-20 upset win over Miami as the Jackets came back with just 26 seconds and no timeouts.

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