News More News
{{ timeAgo('2022-12-03 14:28:33 -0600') }} football Edit

JOL Podcast #62 talking Brent Key and GT changes with Reggie Ball

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan talks about the coaching change on the Flats with former Yellow Jacket quarterback Reggie Ball. Ball talks about the end of the Geoff Collins era, and the quarterback drama this season and gives his thoughts on Brent Key as the head coach of the Tech program.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}