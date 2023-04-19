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football
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Georgia Tech LB Franks heading to the portal
Kelly Quinlan
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JacketsOnline
Publisher
One of the most intriguing defensive prospects in the 2020 Yellow Jacket class was former Creekside linebacker
Khatavian Franks who had great film and was highly productive. However, the transition to college did not work out well for Franks who never saw the field during his three seasons at Georgia Tech as injuries piled up and he had two leaves of absence from the team. Franks announced his intention to enter the transfer portal.
Franks during fall camp 2022 (Kelly Quinlan/JOL)
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