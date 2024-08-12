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Coach Speak: Fellowship Christian's Thompson talks about Petty's decision
Alex Farrer
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JacketsOnline
Staff Writer
Team and recruiting writer at JacketsOnline.com
Four-star offensive lineman Josh Petty made his highly-anticipated commitment to Georgia Tech on Monday during a ceremony at Fellowship Christian School to give the Jackets another big piece to the...
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