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football
Edit
Tech RB Antonio Martin heading to the portal
Kelly Quinlan
•
JacketsOnline
Publisher
Local running back
Antonio Martin announced his intention to enter the transfer portal after Georgia Tech's annual spring game last Saturday. Martin did not appear in a game last season for the Yellow Jackets and was buried in a deep running back room this spring.
Martin was not featured much in the spring game with only two carries for nine yards while freshman early enrollee
Evan Dickens and walk-ons Englan Williams and Daylon Gordon played a larger role behind the three projected main backs, Dontae Smith, Trey Cooley, and Jamie Felix.
Martin during Fall Camp 2022 (Kelly Quinlan/JOL)
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