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Tech lands 2024 PG Nait George

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Following an official visit over the weekend, Georgia Tech landed the first 2024 commitment on Wednesday from Arizona point guard Nait George who plays at Dream City Chrisitan in Glendale.

George reclassified from the 2023 class to the 2024 class and jump-started his recruitment with a strong summer gaining the attention of the Yellow Jacket staff in the process earning him an offer.

George posing during his official visit to Georgia Tech
George posing during his official visit to Georgia Tech (Nait George)
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