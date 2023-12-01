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Tech DE Kyle Kennard headed to the portal

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Veteran Georgia Tech defensive end Kyle Kennard who led the team in sacks this season announced on Friday he intends to enter the transfer portal. Kennard recorded a career-high six sacks this season starting in six games and playing in all 12 for the Jackets.

Kennard also had an interception, two forced fumbles and two fumble recoveries including the recovery at Miami that spurred the improbable comeback win over the Hurricanes earlier this season.

Kennard celebrates a fumble recovery against South Carolina State
Kennard celebrates a fumble recovery against South Carolina State (Blake Morgan/JOL)
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The Atlanta native and Riverwood HS alum was a key contributor to the Tech defensive line at the rush end position the last few seasons.

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