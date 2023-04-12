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Stoudamire adds veteran coach Karl Hobbs to his first GT staff

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Damon Stoudemire has been working on putting together his first coaching staff while recruiting and trying to keep key pieces of the Georgia Tech men's basketball program in place. He added a key piece this week landing Rutgers associate head coach Karl Hobbs to his staff. The Scarlet Knights aimed to keep Hobbs in New Jersey, but Stoudamire was able to land the former George Washington head coach and longtime UConn assistant.

Hobbs during his run at George Washington
Hobbs during his run at George Washington (Geoff Burke/USAToday)

Hobbs joined Steve Pikiell's first Rutgers staff leaving UConn after his second run in Storrs in 2016. He has been a longtime top-tier assistant for Pikiell, Kevin Ollie, and Jim Calhoun as well as a strong recruiter of the DMV and the Northeast.

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