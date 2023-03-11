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NEW: Ga. RB Duke Watson staying home, commits to Georgia Tech

Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

New Georgia Tech RB coach Norval McKenzie got his guy.

Following a Saturday unofficial visit to Georgia Tech, top RB target Duke Watson pulled the trigger on a commitment to the Yellow Jackets.

Watson held offers from the likes of Ole Miss, Penn State, NC State, and several others.

He becomes commitment No. 2 for the 2024 class, joining fellow Ga. native, four-star QB Jakhari Williams.

Stay tuned to JacketsOnline for more on this breaking story.

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