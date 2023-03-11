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{{ timeAgo('2023-03-11 11:44:02 -0600') }} basketball Edit

JOL TV: Talking Josh Pastner's exit and what is next for GT

Staff
Special to Jacketsonline

JOL publisher Kelly Quinlan breaks down why Georgia Tech AD J Batt made the tough decision to part ways with men's basketball coach Josh Pastner and details what will come next in the search for Pastner's replacement.

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