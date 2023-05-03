News More News
{{ timeAgo('2023-05-03 10:14:06 -0500') }} other sports Edit

JOL TV: Talking hoops transfers and Georgia Tech portal news

Staff
Special to Jacketsonline

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan breaks down the new Georgia Tech basketball roster following a flurry of portal activity and he gets into the latest portal moves for the football program as well.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}