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ago football Edit

JOL TV: Rivals 250 OL Josh Petty details his commitment to GT

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Fellowship Christian School offensive lineman Josh Petty committed to Georgia Tech on Monday over FSU, Ohio State and Tennessee. He explains his decision and why he made the choice to come to the Flats.

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