News More News
{{ timeAgo('2022-10-12 13:43:33 -0500') }} basketball Edit

JOL TV: Kyle Sturdivant talks GT hoops at the ACC Tip-Off

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

CHARLOTTE- Georgia Tech senior guard Kyle Sturdivant talks about the upcoming 2022-23 season for the Yellow Jackets and talks about the changes in the program ahead of the next season.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}