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JOL TV: June Georgia Tech football's recruiting bonanza recap

Staff
JOL

Georgia Tech has cleaned up in recruiting over the last two weeks with a flurry of commitment propelling the Jackets into the Rivals top 20 for 2025. JOL publisher Kelly Quinlan and recruiting editor Russell Johnson answer JOL recruiting questions and more

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