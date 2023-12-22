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JOL TV: GT LB Kyle Efford talks about the bowl win over UCF

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech linebacker Kyle Efford talks about the 30-17 win over UCF in the Gasparilla Bowl. Efford led the Jackets with nine tackles and nearly an interception that was overturned on replay and turned into a Paul Moala sack.


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