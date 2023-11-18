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JOL TV: Georgia Tech QB commit Aaron Philo talks Jackets and more

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

BOGART, Ga.- JOL was on the scene as Aaron Philo guided his team to a blowout 72-41 win over Mount Vernon. Philo will enroll early at Tech and he spoke to JOL about his final weeks of high school and gave his thoughts on the Jackets' game against Syracuse.

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