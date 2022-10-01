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JOL TV: Brent Key talks about his first win as GT HC over #24 Pitt

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech interim head coach Brent Key spoke with the media after receiving a game ball from his new boss interim AD Frank Neville following a 26-21 win over #24 Pitt on the road.

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