Advertisement
News More News
ago football Edit

JOL TV: 4-star RB Anthony Carrie details his GT commitment

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech pulled off some National Signing Day magic landing 4-star Carrollwood Day School (Fla.) running back Anthony Carrie. Carrie spoke with JOL about his decision to pick the Jackets over Texas A&M and North Carolina.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement