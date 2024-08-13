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JOL TV: Overreaction Monday talking GT Fall Camp and Josh Petty's commit

Staff
Special to Jacketsonline

JOL Publisher Kelly Quinlan and writer Alex Farrer talk about the latest from Georgia Tech including the commitment of Rivals 150 OL Josh Petty on Monday as well as preseason football camp

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