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JOL TV: Overreaction Monday talking GT Fall Camp and Josh Petty's commit
Staff
Special to Jacketsonline
JOL Publisher Kelly Quinlan and writer Alex Farrer talk about the latest from Georgia Tech including the commitment of Rivals 150 OL Josh Petty on Monday as well as preseason football camp
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