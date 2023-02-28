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JOL TV: Josh Pastner talks about the blowout win over Syracuse

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

SYRACUSE, NY- Georgia Tech knocked off Syracuse 96-76 in a game that was a big blowout road win for Josh Pastner and his improving team. He talks about the win and how he managed to pull it off using just five guys for the majority of the game.

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