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JOL TV: GT QB Zach Pyron talks about the win over VT

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

BLACKSBURG, Va.- Georgia Tech freshman quarterback Zach Pyron talks about leading his team to a comeback win over Virginia Tech 28-27 in Lane Stadium.

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