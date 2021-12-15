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Westlake duo Lockett and Powell-Lee sign with Georgia Tech

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech landed 4-star defensive tackle Horace Lockett and three-star defensive back Clayton Powell-Lee from Westlake High School on Wednesday. JOL was there for the signing and Q&A after with both players. Watch the ceremony.

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