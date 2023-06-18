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The Jackets dip into the Panhandle for DB Chandler

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

The future secondary at Georgia Tech got a boost with the commitment of Wakulla (Fla.) defensive back Nehemiah Chandler following his official visit to the Flats. Chandler is the first commitment for the Jackets in the secondary in the 2024 class.

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