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Tech Notes from the ACC Kickoff

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

CHARLOTTE- Wednesday was Georgia Tech's turn at the annual ACC Kickoff event and Geoff Collins and his players had a clear message for the media, now is the time to take the next step. That next step is winning and competing in the ACC Coastal for the ACC Championship game.

READ WHAT COLLINS AND HIS PLAYER CAPTAINS HAD TO SAY FROM CHARLOTTE

Collins talking with the assorted ACC media in Charlotte
Collins talking with the assorted ACC media in Charlotte (Jim Dedmon/USAToday)
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