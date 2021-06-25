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Tech lands second 2023 commit in DE Zachariah Keith

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech continued a strong June run of commitments with the pledge of Douglas County (Ga.) defensive end, Zachariah Keith, on Friday. The 2023 defensive end was on campus earlier this week for an unofficial visit after landing an offer from the Jackets mid-month. Keith wasted no time after hanging with the Tech staff and committed.

Keith on his OV to GT
Keith on his OV to GT (Zachariah Keith)

Keith is the second commitment for the 2023 class joining Miami running back Javin Simpkins.

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