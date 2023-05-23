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Tech lands Mississippi State signee Justin Brown

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Justin Brown signed with Mississippi State for the class of 2023 out of high school, but following the death of Mike Leach, Brown had a change of heart and entered the transfer portal just ahead of the deadline at the end of last month. On Monday he committed to Georgia Tech as a transfer with five years to play four seasons.

The former Blackman HS standout will head to the Flats instead and help bolster a safety room that needs immediate help following some transfers. Brown was committed to State as a wide receiver, but the Jackets view him as a safety.

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