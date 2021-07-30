Tech lands a top kicker

Kennedale (Tx.) kicker Aidan Birr committed to Georgia Tech on Friday afternoon after landing an offer from the Yellow Jackets. Birr kicked for the staff last month
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