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Tech lands a top kicker

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Kennedale (Tx.) kicker Aidan Birr committed to Georgia Tech on Friday afternoon after landing an offer from the Yellow Jackets. Birr kicked for the staff last month

Birr during his GT visit with coach Popovich
Birr during his GT visit with coach Popovich (Aidan Birr)
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