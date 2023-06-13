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Tech land TE David Prince from Glynn Academy

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech added another important piece to the 2024 class for new head coach Brent Key with the commitment of tight end David Prince. Prince committed shortly after completing his official visit weekend in Atlanta.

"Georgia Tech is just five hours away from the house. My parents love it here, academics-wise it's great and I love the coaching staff here," Prince told JOL. "They really wanted me."

Prince was ready to commit after his visit.
Prince was ready to commit after his visit. (Russell Johnson)

Prince detailed his weekend and what he loves about Georgia Tech to JOL on Sunday.

He is the 9th commitment for Key's 2024 class.

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