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Tech hoops get another on the board for 2025 landing Akai Fleming

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech 2025 target Akai Fleming became the second commitment for that class for Damon Stoudamire on Friday. Fleming took an official visit to Tech last fall making the short trip down from Marietta and his commitment helps bolster an impressive crop of guards Stoudamire has put together for the future of Tech basketball.

Stay tuned to JOL for more on this developing story.

Fleming during his official visit last fall at Tech
Fleming during his official visit last fall at Tech (Akai Fleming)
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