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Tech flips SMU DL commit Kam Cullins

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

North Cobb (Ga.) defensive lineman Kamron Cullins quietly visited Georgia Tech last weekend and the lure to stay home and play for the Yellow Jackets was too much for the standout tackle. He informed the SMU staff on Thursday night that he was decommitting and flipping to Georgia Tech and announced his decision on social media.

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