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Tech flips in-state DE Bradford from Colorado on NSD

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech coach Brent Key wanted to close strong on his first full class on National Signing Day, but he needed some help on the defensive line to do it. He pulled off an impressive flip on National Signing Day landing Statesboro HS defensive end Amontrae Bradford who has been committed for the last two months to Colorado and Deion Sanders.

The defensive lineman will help bolster Tech's new defense in 2024.

Bradford during a visit to Georgia Tech
Bradford during a visit to Georgia Tech (Russell Johnson/JOL)
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