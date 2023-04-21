News More News
{{ timeAgo('2023-04-21 20:40:26 -0500') }} football Edit

Tech DT K.J. Miles headed to the portal

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Former four-star defensive tackle KJ Miles will hit the transfer portal after one season at Georgia Tech. Miles was a high-profile signee for the Jackets out of New Jersey, but the emergence of other defensive tackles kept him at the back end of the rotation last fall and this spring leading to his decision to enter the portal.

Miles did not appear in a game last season for the Jackets.

Miles during the 2022 season
Miles during the 2022 season (Kelly Quinlan/JOL)
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}