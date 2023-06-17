News More News
ago football Edit

Tech add Arizona RB Jaedon Matthews

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Arizona running back Jaedon Matthews was so excited to commit to Georgia Tech he announced his decision mid-visit publicly on Saturday afternoon while still on campus.

Matthews is the second running back commit for the Yellow Jackets’ 2024 class and the second commitment in less than 24 hours for Brent Key and his staff.

Stay tuned to JOL for more on the commitment after Matthews concludes his official visit on Sunday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}