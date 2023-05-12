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RB Watson decommits from Tech

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech lost another commitment this week with the decommitment of running back Duke Watson from Mary Persons HS (Ga.). Watson has been busy this spring taking visits across the P5 so the reopening of his recruitment should not come as a big surprise.

Click here to learn more about Watson's departure and what is next for the Jackets.

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